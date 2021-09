Debutto Bertram: pullman gratuito

TORTONA – Una giornata storica, da vivere tutti insieme. In vista della prima partita di Serie A della Bertram (domenica 26 settembre alle 19 al PalaFerraris di Casale Monferrato contro Treviso), il Derthona, per agevolare la trasferta dei tifosi da Tortona a Casale Monferrato (sede delle gare casalinghe della Bertram in questa stagione), ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione dei propri tifosi un pullman. La partenza è fissata alle ore 17 dal PalaCamagna. Adesioni verranno raccolte presso la segreteria del PalaCamagna oppure via mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 868803.

Biglietteria aperta

Aperta anche la biglietteria per la partita contro la Nutribullet Treviso. Presso il PalaCamagna i tifosi potranno acquistare il proprio biglietto nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a venerdì. Acquisti possibili anche on line sul sito di Vivaticket.

La società comunica che i posti disponibili in Curva Nord si sono esauriti in fase di campagna abbonamenti, per cui rimangono in vendita il Parterre, le Tribune Est e Ovest e la Curva Sud. Prezzi dai 55 euro dei Parterre, ai 35 delle Tribune, fino ai 20 della Curva Sud. Previste agevolazioni per famiglie, under 18 e over 65. Per accedere all’impianto necessario il green pass.

