Espresso Masterclass : la musica da camera internazionale a Cassine

CASSINE - Cassine per tre giorni diventa "capitale provinciale" della musica da camera. La parte medievale del paese da venerdì 24 a domenica 26 ospiterà artisti di ambito internazionale all'interno della rassegna Espresso Masterclass, organizzata da Le Dimore del Quartetto, "la rete che valorizza giovani quartetti d'archi e il patrimonio culturale europeo in un'economia circolare". Questo il programma dell'evento che vede la direzione artistica di Simone Gramaglia: venerdì 24 a partire dalle 20 all'Oratorio della S.S. Trinità il Moser String Quartet, quartetto svizzero che proporrà le opere di Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.

Sabato 25 alle 19 nella Chiesa di San Francesco i norvegesi Zorà Quartet con le musiche di Ludwig van Beethoven, Franz Joseph Haydn e Felix Mendelssohn. Nella stessa serata, Masterclass con Jana Kuss (violino), Simone Gramaglia (viola) e Martti Rousi (violoncello).

Domenica 26, infine, sempre alla Chiesa di San Francesco ma dalle 17.30 il quartetto olandese Azalais Quartet; il programma prevede opere di Manuel Canales e Rosy Wertheim.

Per tutte le serate è previsto ingresso libero fino a esaurimento posti. L'accesso è consentito a chi è munito di Green Pass.