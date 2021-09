CASALE - Il presidente di Energica Paolo Secco chiarisce alcuni dettagli sulla partnership che affiancherà temporaneamente al nome del palazzetto dello sport cittadino, il Palazzetto Paolo Ferraris, la titolazione commerciale PalaEnergica. Il chiarimento segue le polemiche sorte all'indomani della presentazione dell'iniziativa al Castello, lunedì.

JBM, presentazione al Castello di Casale I progetti e la squadra che giocherà la Final Eight di Coppa. Dal 2022 il Pala Ferraris si chiamerà (anche) Pala Energica

«Sento la necessità di precisare (cosa peraltro già fatta da me, dal sindaco Riboldi e dell’assessore Filiberti durante la conferenza stampa) che il Palazzetto dello Sport Paolo Ferraris e la tensostruttura Giuseppe Filiberti non cambieranno il loro nome. Ad essi, come previsto dal contratto per la gestione e conduzione del complesso sportivo Palasport (Palazzetto+Tensostruttura) sottoscritto tra il proprietario e il gestore (rispettivamente Comune di Casale Monferrato e la società Casale Sport S.r.l.), verrà affiancata una titolazione commerciale provvisoria, (PalaEnergica), tecnicamente definita come naming rights. Questa operazione rappresenta per l’azienda Energica un’ottima occasione per distinguersi dal disordine pubblicitario che di solito occupa il mondo delle sponsorizzazioni sportive; avere infatti il marchio aziendale associato al uno stadio o ad un palazzetto intero accresce tra i cittadini, consumatori e i tifosi che il brand sia un top of mind, rendendolo immediatamente riconoscibile ed associabile ad un determinato mercato. Proprio parlando di mercato giova ricordare che la nostra società opera in un contesto estremamente competitivo, costellato da mega operatori che si rivolgono ai clienti con campagne pubblicitarie milionarie o a volte addirittura con modalità non propriamente corrette. Energica cerca in ogni modo di contrastare gli attacchi dei competitori nel modo che sa fare meglio e che ha sempre contraddistinto e contraddistingue il proprio operato ovvero stando vicino ed incontrando “fisicamente” i clienti attuali e potenziali. Quale occasione migliore se non la più grossa struttura “indoor” della città? Nello specifico infatti l’accordo di naming è inserito in un perimetro più ampio di attività commerciali che Energica potrà svolgere all’interno della struttura, consolidando di fatto la propria posizione e cercando di veicolare direttamente alle persone le proprie offerte ed iniziative di mercato. Operazioni come quella oggetto di discussione sono in uso abituale sia in Italia ed in Europa, tra esse giova ricordare a titolo di esempio: Juventus Stadium (Allianz Arena), Palalido Milano (Allianz Cloud), Palazzetto dello Sport di Verona (Ags Forum) e molte altre ancora».

«Dette polemiche sono di carattere puramente strumentale - tuona Secco - nascono inopinabilmente prendendo spunto dalla memoria di due illustri concittadini come Paolo Ferraris e Giuseppe Filiberti, le cui figure di amministratori attenti ed illuminati sono state ricordate dal sottoscritto e dal sindaco Riboldi proprio nel corso della conferenza stampa tenutasi al Castello».