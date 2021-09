‘Paesaggio Minuto’: Luca Pancrazzi in mostra dal 2 ottobre

ACQUI TERME - La grande arte contemporanea arriva nella città bollente con Luca Pancrazzi. Dal 2 ottobre al 21 novembre il Museo Archeologico ospiterà la personale ‘Passaggio Minuto’.

«Un continuo gioco di rimandi visivi e riflessioni spazio-temporali – spiegano gli organizzatori dell’Associazione Amici dei Musei Acquesi - Convivono nelle teche i reperti archeologici e l’ultima affascinante produzione artistica dell’artista: forme archetipe di automobili inserite in paesaggi metafisici e piccoli paesaggi urbani di terracotta” realizzati coi minuti contati, con quel lasso di tempo che assomiglia al tempo di: “Arrivo tra un minuto!” Sono paesaggi minuti perché magri, e piccoli, veloci e al tempo stesso che trasmettono la potenza del materiale e l’energia in scala della Terra. Sono sculture realizzate durante periodi di spazio e di tempo a rarefazione modificata, realizzati cioè in quei momenti dove il tempo si dilata in maniera intima.” Spazio e tempo ritornano anche negli orizzonti urbani delineati da un segno che scorre continuo su strisce di carta da percorrere con lo sguardo. Un video della durata di 32 minuti descrive questo processo: la telecamera riprende lentamente, avanzando da sinistra a destra in un viaggio nello spazio e nel tempo, un paesaggio dilatato lungo 30 metri. Sarà compito della nostra mente ricomporne i frammenti visivi e ricostruirlo».

L‘esposizione fa parte del Progetto “Tra-Secolare-attraverso i secoli con un po’ di stupore”, ideato e organizzato dall’associazione. Orari: da mercoledì a sabato ore 9.30-13.30/15.30-17.30 - domenica: 11-13.30/15.30-17.30 - chiusura lunedì e martedì. Info museo 0144.56555