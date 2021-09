Ad Acqui arrivano le "rosse di Maranello"

ACQUI TERME - Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Domenica 26 alle 9, nella vicina Castelnuovo Belbo, motori rombanti, partiranno le bellezze del terzo "Raduno Itinerante" organizzato dalla Scuderia Ferrari club di Alessandria, in un giro suggestivo lungo le colline Patrimonio dell’Unesco; direzione Acqui.

«I club riconosciuti da Maranello sono solo 200 nel mondo – spiega il presidente Franco Giuliani – Una cosa per snob? Macché! Siamo un gruppo di appassionati. Per iscriversi al club non è necessario possedere una Ferrari, ma essere tifosi». L’appartenenza al gruppo riconosciuto dal Cavallino rampante consente l’onore di visitare la fabbrica delle Rosse.

Al raduno ce ne saranno di belle: parteciperanno circa una trentina di Ferrari, nuove o d’epoca, tra cui probabilmente F8 tributo, Roma, Testarossa, 348 e 308 GTS. «Organizziamo questi eventi per far conoscere alle persone il mondo Ferrari e agli iscritti il nostro bellissimo territorio – continua l’intervistato – Inoltre perseguiamo fini benefici raccogliendo fondi da devolvere a sostegno di diverse iniziative del terzo settore».

Special guest dell’evento saranno le moto del Ducati Club di Alessandria che si occuperanno della sicurezza stradale bloccando le immissioni di traffico sul percorso. «Un ringraziamento va in particolare ai nostri soci che si occupano di montare e smontare strutture ed attrezzature del Raduno – conclude – senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile».