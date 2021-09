"Borgo in social": giornata con i reporter della Protezione civile

DENICE - Sabato 25 il piccolo paese di Denice ospiterà ‘Borgo in social’, l’annuale prova di addestramento dei Reporter Digitali Volontari in Emergency Management della Protezione civile.

«I volontari affineranno le tecniche operative per il monitoraggio del territorio – fanno sapere gli organizzatori - In particolare l’addestramento si focalizzerà sui beni culturali presenti sul territorio. Il volontario, anche attraverso lo scatto fotografico si eserciterà nella descrizione dei diversi elementi interessati dall’esercitazione». Qual è la funzione del Reporter Digitale? «Comunicare con le Sale operative cosa accade sul territorio interessato da un evento calamitoso, sia attraverso brevi descrizioni che attraverso immagini, ciò al fine di migliorare la gestione degli eventi in atto».