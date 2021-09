Tamburello: torna la 12 Ore "virtuale" per Vela

È in programma per domenica prossima, 26 settembre, dalle ore 9.30 alle 21.30, l’edizione 2021 della “12 ore di tamburello”, l’iniziativa promossa e organizzata dal gruppo “Gli Amici di Roby”. Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa sarà organizzata in forma ridotta a causa delle ben note circostanze legate all’emergenza sanitaria in corso. Non si svolgerà quindi il tradizionale raduno di praticanti e appassionati di una specialità che ancora continua a far battere il cuore di tanti ovadesi, mentre permane la “gara di solidarietà” per sostenere l’Associazione Vela Onlus intenta nel sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie.

Appuntamento fisso

Tranne la prima edizione del 2010 i cui proventi sono stati devoluti all’IST di Genova, dal 2011, l’organizzazione della manifestazione ha sempre messo le risorse raccolte a disposizione dell’associazione ovadese guidata da Franca Ravera. Complessivamente, fino allo scorso anno, sono stati raccolti oltre 60 mila euro, a testimonianza della portata raggiunta dall’evento. Ogni anno la giornata è stata anche l’occasione per una simpatica rimpatriata tra diverse generazioni accomunate dalla passione per il tamburello. La somma raccolta nell’ultimo decennio ha permesso di sostenere diverse attività ed anche di acquistare uno dei veicoli abitualmente utilizzati dai volontari dell’associazione.