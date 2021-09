StrAlessandria, 4000 iscritti. Ma il traffico va in tilt

ALESSANDRIA - Quattromila iscritti. Il successo è, anche, in questo numero della StrAlessandria 2021, quella del quarto di secolo.

Edizione della ripartenza, dal Cristo a piazza della Libertà, percorso inedito, che ha creato qualche problema di viabilità per le vie chiuse molte ore prima, spesso senza una adeguata segnalazione, anche se il tracciato era definito da tempo e comunicato con anticipo a chi avrebbe dovuto garantire la circolazione. Per molti è stato difficile rientrare a casa da lavoro: disagi che sono stati fatti notare anche alle autorità in piazza

Clima festoso alla partenza e al traguardo, tra i gruppi trionfa il 'Saluzzo - Plana', con ben 439 iscritti nel nome di Jean Franco Formiga. Tra i non scolastici La Castellana davanti a tutti con 260 adesioni.

Nella competitiva doppietta dell'Atletica Alessandria, con Andrea Mandrino e Sara Perotti. Tra i maschi podio tutto alessandrino, con Luciano Spettoli e Mamadou Yally, nel femminile Perotti precede Martina Brangero e Valeria Salzani.