Al via il secondo weekend di Barbatelling: gli appuntamenti

CASALE - Il primo fine settimana di eventi di Barbatelling è stato consegnato agli archivi, e da domani manifestazione organizzata da CasaleComics&Games all’interno della rassegna Calicentro, entra nel secondo weekend e promette di regalare altre sorprese all’insegna del matrimonio tra vino e fumetto.

Sabato

Nell’Enoteca del Castello di Casale si comincia sabato 25 alle ore 17 con la seconda delle degustazioni realizzate in collaborazione con Vincomics. Questa volta i protagonisti sono la cantina CheO di Vernazza e il fumettista Andrea Ferraris. A picco sul mare troviamo eroiche coltivazioni di uve Bosco, Vermentino e Albarola e antiche varietà autoctone. Da queste vigne CheO produce una gamma di vini come il Cinque Terre Bianco Secco DOC e il pregiato passito locale detto Sciacchetrà. Un vino leggendario che già da solo vale il biglietto. A parlarcene sarà Bartolomeo Lercari discendente dell’antica famiglia ligure alla guida dell’azienda.

Mentre i partecipanti degusteranno, Andrea Ferraris disegnerà: è la peculiarità di questi incontri dedicati a vino e fumetti. L’artista genovese comincia i suoi studi con Gianni Polidori ed Emanuele Luzzati, mentre i suoi primi lavori sono come aiuto-scenografo per la televisione e per il teatro lirico di Alessandria. Nel 1992 comincia la collaborazione con Disney Italia durata oltre 15 anni. Il suo ultimo lavoro è ‘Una zanzara nell'orecchio’ (Einaudi) in cui racconta l’adozione di sua figlia Sarvari dalla lontana India. Modera e introduce l’illustratrice genovese Sara Pittaluga. Ingresso a pagamento su prenotazione sul sito di Casale Comics.

Domenica

Domenica 26 settembre, alle ore 17, lo spazio dell’Enoteca ospita un incontro con protagonisti Stefano Buzzotta e Mattia Del Core, autori di ‘Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de’ Paperoni’, il popolare network nato per promuovere, celebrare e omaggiare il fumetto Disney. ‘Sotto la maschera umana abbiamo il becco’ è il loro motto.

Il titolo del loro intervento è tutto un programma: 'Topovino: storie Disney ad alta gradazione'. «Esamineremo la presenza di bevande alcoliche nelle storie di Paperino e Topolino e nei fumetti Disney - Spiegano i due protagonisti - Per cominciare vedremo come un tempo vino e birra erano largamente rappresentati e come siano progressivamente scomparsi, lasciando il posto a gazzosa, latte e tamarindo. Passeremo poi in rassegna le più grandi sbronze mai rappresentate sulle pagine di Topolino e cercheremo di capire se siano mai stati raffigurati degli alcolici in modo riconoscibile. Infine faremo chiarezza su un certo liquore, sulla cui etichetta campeggia l’immagine di un topolino alquanto familiare». Conduce l’incontro la giornalista Genny Notarianni. Ingresso libero, prenotazione consigliata.