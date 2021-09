Il Museo Archeologico fa 50: gli appuntamenti del week end

ACQUI TERME - Domani, sabato 25, prendono il via le celebrazioni per il 50° anniversario del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, evento che "cade" in contemporanea con le Giornate Europee del Patrimonio.

Per l'occasione, nella mattinata di oggi (venerdì 24) è stato presentato il nuovo percorso tattile per ipovedenti e non vedenti che mira a migliorare la fruizione delle opere museali per le persone con disabilità visive. A tal fine sono state realizzate una serie di repliche dei reperti più significativi attraverso un processo di scansione 3D e stampa tridimensionale in materiali plastici (PLA, Acido Polilattico), utile alla fruizione di un’esperienza sensoriale tattile che consente di apprezzare la forma dei reperti agevolando la comprensione degli stessi e del loro uso. Madrina d'eccezione dell'inaugurazione l'artista e atleta paralimpica Annalisa Minetti, che nella mattinata di oggi ha incontrato gli studenti degli istituti superiori acquesi per una lezione all'aperto sul tema dell'inclusione e delle difficoltà di accesso allo spettacolo, alla cultura, allo sport.



Le celebrazioni del Cinquantenario

Sabato 25, come anticipato, via alle celebrazioni dei dieci lustri di attività del Museo acquese, "condite" da due giornate di ingresso gratuito per tutti i visitatori. Nel pomeriggio di domani, a partire dalle 16,30, spazio al dibattito "50 anni di Museo, 500 anni di archeologia, 5000 anni di storia" con il conservatore museale, Germano Leporati, e con Lionello Archetti Maestri, vicepresidente della Sezione Statiella dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Dalle 18 incontro con il noto vignettista Roberto Giannotti, che realizzerà vignette a tema "archeologico" come dono per i visitatori presenti. Per l'occasione, il Museo resterà aperto al pubblico fino alle 23 con visite guidate gratuite dalle 18 alle 19 e poi dalle 21.30.

Domenica 26, infine, l'inaugurazione ufficiale del percorso tattile con Bettina Winkler, eccellenza della didattica storica rievocativa che riporterà i visitatori indietro nel tempo fino agli antichi Ligures.