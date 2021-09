Nel weekend il Rainbow Team protagonista nel mare di Cagliari

CAGLIARI - Sabato e domenica a Cagliari si disputa la terza gara del Campionato Italiano di Formula Junior Élite di motonautica. I giovani piloti del Rainbow Team, scuderia di Casale Monferrato, scenderanno in acqua dopo le prime gare del Waterfestival Viverone 2021 e di San Nazzaro D’Ongina. A gareggiare saranno Giulio Rimondotto, Federico Temporin, Clement Kalondero, Francesco Galofaro, Giovanni Merlo, Nicolò Cosma ed Ettore Bo.

Anche se nella scorsa gara dell’11 e 12 settembre il Rainbow Team non è salito sul podio, Ettore Bo che aveva conquistato il secondo posto a Viverone ha comunque ottenuto il quarto posto, che gli consente di mantenere la seconda posizione nella classifica generale, continuando a essere in lizza per la vittoria del campionato.

Ora la scuderia casalese parte con grande entusiasmo per la Sardegna: «Si correrà in mare dove notoriamente il Rainbow Team è molto forte – dice il team principal Fabrizio Bocca – di conseguenza adotteremo le strategie tecniche necessarie». Elisa Bocca, team manger: «La gara di Cagliari sarà molto importante per la classifica del Campionato e tutti i nostri giovani piloti hanno ben recepito l’importanza di questo evento».