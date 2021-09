Perugia - Alessandria: allenamento a Coverciano

ALESSANDRIA - Allenamento questa mattina alla Michelin per Moreno Longo e i suoi uomini. Poi in viaggio per Perugia con un giorno di anticipo e una tappa intermedia, al Centro tecnico federale di Coverciano.

"Non è un ritiro, è una opportunità per lavorare meglio senza il carico di una trasferta lunga - spiega il presidente Luca Di Masi, a margine della conferenza stampa per la presentazione di Gulliver, nuovo sponsor del settore giovanile - Abbiamo ritenuto, d'intesa con lo staff tecnico, di fermarci per una notte a Coverciano, dove la squadra svolgerà, domani, la rifinitura, prima di completare il trasferimento e raggiungere Perugia".

Capitolo infermeria: ancora lavoro a parte per Mantovani, Bellodi e Bruccini, ma Pisseri sta bene, senza conseguenze per il ritorno in campo solo 72 ore dopo l'infortunio a Lecce, nel secondo tempo contro l'Ascoli. "Anche in difesa, per la prima volta in questa stagione, Prestia e Di Gennaro potranno giocare insieme".

Marchio sulla maglia

C'è un terzo marchio sulla maglia dei Grigi, già dalla gara con il Brescia. Sulla manica sinistra compare ReLife, gruppo che ha radici anche sul territorio, leader in Italia nella gestione dei rifiuti industriali e urbani per la realizzazione di nuovi prodotti ecosostenibili. Nato nel 2018 dall'unione tra Gruppo Benfante e Cartiera Bosco Marengo, ReLife conferma il legame tra il club grigio e le aziende che hanno una forte vocazione green e una attenzione all'ambiente e alla sostenibilità.