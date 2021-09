NOVI LIGURE — “La vicenda dell’Airone e della bicicletta che gli insegnò a volare” è uno spettacolo teatrale, in onore del campionissimo Fausto Coppi e di suo fratello Serse, scritto e ideato da Sacha Trapletti, con le musiche di Raffaello Basiglio, eseguite dalla Crazy Bicycle Big Band. Pensato per essere un omaggio alla famiglia Coppi e alle terre che hanno cresciuto Fausto e Serse, lo spettacolo debutterà in anteprima domani al teatro Giacometti di Novi Ligure.

Sacha Trapletti e Raffaello Basiglio saranno le voci e i corpi di tutti i personaggi che costellarono la vita dell’Airone e di quella bicicletta che gli insegnò a volare. I due attori diventeranno talvolta uomini o donne, altre ancora bambini o bambine, senza mai definirsi in un ruolo preciso e lasciando libera l’interpretazione. Fausto e Serse rimangono ambigui fino alla loro affermazione, quando Raffaello diventa impotente come Fausto nel vedere morire davanti a sé il fratello, in una scena estremamente toccante. Il pubblico verrà trasportato attraverso alcuni frammenti della vita di un uomo conosciuto per essere schivo e riservato, ma soprattutto per essere un simbolo nella storia del ciclismo.

Anche la colonna sonora, composta dal ventenne tortonese Raffaello Basiglio ed eseguita dalla Jazz Band del maestro Wally Allifranchini, è caratterizzata da sensibilità e raffinatezza. Per realizzarla, Basiglio si è ispirato al jazz dagli anni Venti agli anni Sessanta e alle chansons francesi del medesimo periodo, con qualche influenza legata all’electro swing e alla musique concrète.

La stessa scenografia è basata sulla scomposizione della bici, che dà vita al “muro di biciclette”, sfondo e parte integrante dello spettacolo. Quest’ultimo è stato realizzato recuperando parti e scarti di biciclette, che altrimenti sarebbero rimasti rifiuti.

Al contrario di molti spettacoli teatrali realizzati negli anni passati sul personaggio di Fausto Coppi, si indagherà sul legame con la sua terra e la civiltà contadina. La decisione di raccontare la vita di Coppi attraverso questo punto di vista è derivata dallo studio dei dipinti, dei disegni e degli scritti che il pittore Piero Leddi ha dedicato a lui durante tutta la sua attività artistica.

