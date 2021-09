Legambiente e Croce Rossa insieme per "Puliamo il mondo"

GAVI — In occasione della 29a edizione di “Puliamo il mondo” il circolo Legambiente Val Lemme in collaborazione con la Croce Rossa di Gavi, hanno organizzato per domani 26 settembre una giornata di intervento aperta a tutti.

L’iniziativa si inserisce nell’ormai tradizionale evento promosso da Legambiente a livello nazionale e che vedrà impegnati volontari in tutta Italia. Il problema dei rifiuti solidi - per la gran parte di plastica o comunque derivati del petrolio - abbandonati nei bordi delle strade o negli alvei dei torrenti è un grave danno che si ripercuote sulla salute di tutti gli esseri viventi.

Con questo piccolo gesto, Legambiente «intende sensibilizzare gli abitanti delle nostre valli sulla necessità di nuovi comportamenti, sempre più urgenti e necessari visto il grave stato di salute del pianeta».

L’appuntamento è fissato quindi alle 9.30 presso la sede della Cri di Gavi.