New Visions: "Musica senza limiti" chiude i concerti per la Lilt

TASSAROLO — Sarà la ‘Musica senza limiti’ a concludere l’edizione 2021 delle Settimane Musicali Internazionali organizzate dall'associazione Pentagramma Musica&Cultura, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per raccogliere fondi da destinare alla Lilt di Novi Ligure.

La rassegna musicale si concluderà a Tassarolo, stasera, sabato 25 settembre alle 21.00, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, con il concerto del duo New Visions, composto dal pianista e direttore d’orchestra Lodi Luka e dal clarinettista Antonino Serratore.

‘Musica senza limite’ è il titolo dell'evento: in programma la ‘Fantaisie brillante sur des airs de Carmen’ (per clarinetto piccolo e pianoforte) e brani di Piazzolla, Porro, Galliano, Kovàcs e Feidman.

Le Settimane Musicali Internazionali vengono organizzate in collaborazione con associazione Oltregiogo, Distretto dell’Oltregiogo, Lions Club Gavi e Colline del Gavi e con il patrocinio dei Comuni che ospitano i concerti e realizzata con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione CrAl. L'obiettivo importante è quello di raccogliere fondi da destinare alla Lilt per il sostegno alla lotta contro i tumori in ambito provinciale. I proventi delle offerte d’ingresso ai concerti verranno infatti devoluti alla sezione di Novi Ligure della Lega italiana per la lotta ai tumori. Necessario prenotare ai numeri di telefono 334 9465142 e 342 6264764.