Il 'Lombrico d'oro' al sindaco Rube

COSTA VESCOVATO - Un successo che ha le radici profonde come il legame fra Ottavio Rube e il suo territorio: con la motivazione «Coltivatore biologico già dal 1977 che come sindaco ha dato impulso al recupero di colture antiche e che ha favorito il ripopolamento del suo territorio offrendo iniziative economiche legate allo sviluppo agricolo ed ecologico del territorio» il primo cittadino di Costa Vescovato è stato insignito del premio ‘Lombrico d’oro’ 2021 dall’Università di Verona.



«Questo premio va al sottoscritto ma non può prescindere dalla mia storia dentro Valli Unite - ha detto Rube nel discorso alla consegna del riconoscimento - quaranta anni fa abbiamo fondato una delle prime cooperative di agricoltura biologica che oggi conta circa trentacinque unità lavorative ed è una delle cose per cui sono stato chiamato per fare ora il sindaco. Noi viviamo in una zona che è fra quelle che si è spopolata più velocemente e per questo abbiamo deciso in accordo con l’associazione Forestieri di aprire uno sportello in Comune che aiuti i giovani ad avvicinarsi all’agricoltura. Gestiamo il verde pubblico, l’acquedotto che è ancora ‘nostro’ e non privatizzato, abbiamo realizzato l’“Asilo nel bosco” da tre a sei anni completamente all’aperto che attira bambini anche da fuori paese. Abbiamo realizzato un agricampeggio per il turismo lento che riavvicini la gente alla natura».