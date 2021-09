Oggi, 26 settembre, è la Giornata mondiale degli amanti dei cani

Il 26 settembre è il World Dog Lover's Day, appunto la Giornata mondiale degli amanti dei cani, per celebrare l'amicizia tra cani ed esseri umani.

L’evento è nato su iniziativa della World Dog Alliance, organizzazione benefica internazionale fondata dall’imprenditore sino-giapponese Genlin a tutela i diritti dei cani. Il nome completo della manifestazione è 926 World Dog Lovers’ Day: la pronuncia delle cifre iniziali, in lingua cantonese, è molto simile alla frase “Guì yi luk”, che tradotto significa “È facile che un cane sia felice e renda felici le persone”.

Esattamente a un mese dalla Giornata internazionale del cane (che si è tenuta infatti il 26 agosto), si "festeggiano" quindi gli amici dei 4 zampe, e in Italia è sostenuta dalla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Leidaa) e oltre che dalla World Dog Alliance che promuove la giornata in tutto il mondo.

Il cane come ben sappiamo è considerato da sempre il migliore amico dell'uomo, dall'antichità quando affiancava il padrone nella caccia e nel lavoro fino ai tempi recenti dove è considerato un vero e proprio componente della famiglia.

La fedeltà e devozione dei cani rispetto agli essere umani è stato oggetto di studio e di ricerca in diverse università: i risultati di uno studio condotto dalla Princeton University, ritrova la motivazione di tanta lealtà in una mutazione genetica nell'animale diretto discendente del lupo, ma che rispetto a quest'ultimo ha sviluppato un comportamento socievole che lo ha reso negli anni più incline a stringere un rapporto di amicizia con gli esseri umani.

Come festeggiare con il nostro amico a 4 zampe?

Questa giornata è un momento di condivisione, affetto e svago, che in realtà può essere celebrata in qualsiasi momento dell'amicizia con il nostro animale domestico.

Ecco comunque alcune idee su come passare questo giorno speciale:

molte coccole e affetto;

dose extra di cibo saranno sicuramente apprezzate;

una lunga e bella passeggiata tra i posti che più ama;

giocare insieme;

fatelo esplorare, annusare e godersi la natura (anche sotto la pioggia).

Questa giornata può rappresentare anche un momento importante per chi da tempo vorrebbe accogliere un cane nella propria vita, e un modo sicuramente per celebrare questa decisione sarebbe optare per l'adozione, esiste anche la possibilità di adottare e a distanza se non si ha la possibilità di accogliere il nostro "amico peloso" tra le mura domestiche.

L'amore per i cani anche sui social

Il post con il proprio animaletto è molto in voga sui social network, soprattutto su Instagram dove una foto del genere può raggiungere picchi di visualizzazioni e like elevatissimi.

Ma quando si vede cotanta bellezza e amore non si può resistere a mettere un "mi piace" o lasciare un commento di apprezzamento, ed è proprio quello che accade a molte celebrità del web e non, grandissimi amanti degli animali e sempre pronti a dedicare uno spazio per loro sul profilo: ne sono un esempio la modella e influencer Paola Turani, l'influencer Giulia Valentina, il comico e attore Luca Bizzarri o la youtuber Tess Masazza.

Ecco alcuni loro post:



Paola Turani con il marito, e i cani Nadine (Terranova) e Gnomo (Bovare del Bernese)



I chiwawa Gue e Chewbecca di Giulia Valentina

Smog, il pastore tededesco di Luca Bizzarri, al suo decimo compleanno



Zoe, il carlino di Tess Masazza



Insomma c'è sempre una buona ragione per festeggiare i nostri amici a 4 zampe, ma oggi ancora di più!