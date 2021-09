Perugia-Alessandria, si gioca

PERUGIA - Fuori Beghetto per problemi muscolari, dentro Lunetta dall'inizio. Confermato Milanese alle spalle di Corazza e Palombi. Longo ritocca un po' la formazione di cinque giorni fa e ritrova la difesa della finale playoff per la sfida al 'Curi', controil Perugia di Alvini.

Grifo con molte novità: in attacco è Carretta a fare coppia con l'ex De Luca, a centrocampo l'unico intoccabile è Lisi a sinistra, in difesa Cuadrado va al centro.

Tutto il calcio della provincia

in tempo reale Segui minuto per minuto i risultati delle squadre alessandrine con marcatori e classifiche

PERUGIA - ALESSANDRIA 1-1



Marcatori: pt 13' De Luca, 17' Prestia



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

17' GOOOL dell'Alessandria: reazione immediata sull'angolo da destra di Lunetta, ben battuto, il colpo di testa di Prestia alle spalle del 'graziato' Chichizola

13' Perugia in vantaggio: un altro regalo enorme della difesa. Liscio di Di Gennaro, che diventa un assist per De Luca. Sull'uscita di Pisseri, l'ex ha la porta sguarnita per segnare

7' Clamoroso: Chichizola esce dall'area e atterra Corazza lanciato a rete. E' rosso enorme, invece Marini sventola solo il giallo

4' Parodi in profondità per Corazza, che non riesce ad arrivare

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Sgarbi, Curado; Falzerano, Ghion, Vanbaleghem, Lisi; Kouan; De Luca, Carretta. A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Angella, Segre, Burrai, Matos, Murano, Murgia, Santoro, Ferrarini, Baldi. All.: Alvini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Marconi, Arrighini, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Ghiozzi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma 1

Assistenti: Fiore e Macaddino, quarto ufficiale Ricci. Var Paterna, assistente Var Baccini

Note: Giornata afosa, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Chichizola per gioco falloso. Angoli: 2-1 per il Perugia. Recupero: