Rebora Festival, la rassegna autunnale parte a ottobre

OVADA - Sarà in parte dedicata a Ludwig van Beethoven la V edizione del “Rebora Festival”, la rassegna musicale curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ovada in collaborazione con l’associazione Rebora che prenderà il via ad ottobre.

Domenica 10 si accenderanno le luci del teatro comunale (a più di nove anni dall’ultima volta) per l’esecuzione della settima sinfonia del grande compositore tedesco. Sul parco l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Andrea Oddone. Filo conduttore della manifestazione “La musica come un racconto”: gli appuntamenti saranno introdotti dalla scrittrice Raffaella Romagnolo.

Domenica 17 ottobre sarà protagonista la Banda Osiris con “Le dolenti note”. La rassegna si chiuderà il 1° ottobre con una serata dedicata a Vivaldi e Paganini. Sul palco l’orchestra Bruni di Cuneo e il violinista Indro Borreani. L’ingresso sarà contingentato in base alle norme vigenti. La prevendita è aperta presso l’ufficio Ita di via Cairoli. Il prezzo dei biglietti è di dieci euro. Per informazioni: 0143.82.10.43.