Una caccia al tesoro sotto il segno del Touring Club

OVADA - Gli organizzatori parlano della più grande caccia al tesoro mai vista. Di fatto l'esordio previsto a Trisobbio per domenica prossima è di quelli importanti. Il paese è stato da poco insignito della bandiere arancione del Touring Club. L'evento in programma il 3 ottobre è di fatto il primo di una lunga serie. E punta a valorizzare il borgo, farlo conoscere.

Paese in festa

Un punto di partenza, gli indizi forniti dagli organizzatori, un borgo tra i più belli della zona. Questi gli ingredienti principali dell'iniziativa rivolta a squadre composte al massimo da sei elementi. Il punto di partenza è via Mazzini, storico punto di ritrovo per il paese. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, su prenotazione. La caccia al tesoro sarà effettuata tra le 13.00 e le 18.00. Al termine è previsto un regalo di partecipazione per tutti gli iscritti.

Vetrina social

Non sarebbe un evento moderno senza una massiccia interazione sui social. Nel corso della giornata è possibile postare le proprie foto a Trisobbio con gli hashtag #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni. Per ulteriori informazioni: 0143.87.11.04. / trisobbio@ruparpiemonte.it.