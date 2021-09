Bertram delusa. Ramondino: “Porta in faccia che servirà”

CASALE MONFERRATO - Tutta la delusione della Bertram Derthona per la sconfitta, netta, all’esordio in Serie A contro Treviso. Il tecnico dei leoni è molto netto. “Siamo stati completamente inconsistenti come squadra. Non possiamo permetterci di giocare così perché a questo livello non si riesce ad essere competitivi. Ben vengano queste porte in faccia per darci il senso della realtà”.