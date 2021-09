Associazioni, per i contributi il Comune fissa nuove regole

NOVI LIGURE — In vista della ripartenza delle attività, l’amministrazione comunale di Novi Ligure propone l’avvio di una nuova procedura per la concessione dei contributi annuali alle numerose associazioni culturali, musicali e teatrali senza fini di lucro attive in città.

«Parte in via sperimentale un nuovo sistema di concessione dei contributi alle associazioni culturali – spiega l’assessore Andrea Sisti – che renderà più snelle le procedure, permettendo nel contempo, una migliore programmazione degli eventi. L’intenzione è di estendere il nuovo meccanismo alle altre manifestazioni patrocinate dal Comune nel corso dell’anno, anche in questo caso con l’obiettivo di favorire il coordinamento e l’organizzazione. Parimenti, è nostra intenzione riordinare il quadro delle convenzioni fino ad oggi in essere».

La procedura online, disponibile a questo link prevede la compilazione di una scheda anagrafica e di un allegato da scaricare, compilare e caricare.

Gli uffici raccoglieranno tutte le richieste pervenute, verificando la completezza del materiale e sottoporranno una griglia di proposte alla giunta, che valuterà l’assegnazione dei contributi in relazione alle linee di politica culturale adottate dall’amministrazione e alle risorse disponibili.

Sulla base del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari”, i contributi vengono erogati a rendicontazione delle attività al termine delle stesse e, qualora il programma assegnatario del contributo venga svolto in maniera parziale, il contributo verrà rimodulato in proporzione.

Termine di presentazione dell’istanza, pena esclusione: lunedì 18 ottobre. Per supporto alla compilazione e informazioni è possibile scrivere alla mail: cultura@comune.noviligure.al.it.

Le attività previste dalla presente procedura devono essere svolte nel corso del 2021 o entro il 31 marzo 2022.