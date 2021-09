"Sport e Periferie": in arrivo 700mila euro per Mombarone

ACQUI TERME - Dal bando "Sport e Periferie" in arrivo 700mila euro per il Comune di Acqui Terme. Con i fondi ottenuti l'amministrazione pentastellata finanzierà un primo lotto di interventi previsti sul complesso sportivo di Mombarone, "per ammodernare, riqualificare e adeguare la struttura risolvendo svariate criticità riscontrabili nell’edificio a causa della sua vetustà", comunicano da Palazzo Levi. L'intervento complessivo per l'ammodernamento del centro sportivo richiederà una spesa di 1 milione e 200mila euro. Al bando ministeriale sono arrivate oltre 3300 richieste.

«È un successo importante che mostra la bontà progettuale delle nostre proposte – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti –. L’aggiudicazione di questo bando è una grande opportunità per la nostra comunità, il complesso sportivo di Mombarone rappresenta una struttura dalle grandi potenzialità per il nostro territorio, che ha la necessità di ricevere attenzione e investimenti. Siamo molto soddisfatti e contenti in quanto abbiamo ricevuto un punteggio in graduatoria molto alto che ci ha permesso di entrare tra i primi 100 Comuni finanziati, mostrando che il lavoro e l’impegno del Comune di Acqui Terme, insieme all'Arch. Ivano Marenco e all’Ing. Danilo Branda, è stato riconosciuto e premiato».