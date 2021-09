A Cassine è tempo di ‘Inter-generazioni creative’

CASSINE - Si chiama ‘Intergenerazioni creative’ l’evento organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese ‘Francesco Solia’ ed affidato al noto gruppo musicale Beggar’s Farm, fondato nel 1996 dal polistrumentista Franco Taulino, faro illuminante per gli amanti della musica dei Jethro Tull. ‘Arte e spettacolo per l’educazione intergenerazionale’ è il leit motiv dell’appuntamento che andrà in scena sabato 2 ottobre, dalle 21, nella Chiesa di San Francesco. Da una parte ci sarà la mostra dell’artista Gianluca Verzetti (che rimarrà aperta fino al 10 ottobre), ospitata dall’adiacente sala espositiva ‘Paolo Benzo Dapino’, dall’altra il concerto tributo alla musica italiana della Beggar’s Farm arricchiti per l’occasione dalla partecipazione del musicista Belle Crovella. Info: 328.7175254