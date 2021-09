Bertram, ufficiale l'arrivo di Mortellaro

TORTONA - Chris Mortellaro alla Bertram è ora ufficiale. Il lungo italo americano è arrivato ieri a Tortona, ha sostenuto le visite mediche e oggi si è allenato con la squadra. Un innesto di grande esperienza (l’ex San Severo ha 39 anni) che permette alla squadra di coach Marco Ramondino di far fronte all’infortunio di Riccardo Cattapan che, dopo l'operazione al legamento del ginocchio, starà fuori per tutta la stagione. Il capo allenatore dei Leoni lo presenta così. “Chris è un giocatore di grandissima esperienza, carattere e rendimento. Negli anni ha sempre dimostrato molta continuità nella nostra Serie A2, per cui siamo sicuri che il suo inserimento in corsa non avrà intoppiʺ. Mortellaro dovrebbe esordire in maglia bianconera domenica nella trasferta di campionato a Brescia.