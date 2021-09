"Bistagno in Palcoscenico", appuntamento (virtuale) con Elio Germano

BISTAGNO - Dopo una tournée che ha incontrato il favore di pubblico e critica, ‘Segnale d’allarme – La mia battaglia’, di e con Elio Germano approda a "Bistagno in Palcoscenico", la rassegna diretta da Monica Massone e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Bistagno e Fondazione CRT. Appuntamento per sabato 2 ottobre, alle 17 e 21, presso il Teatro Soms.

Teatro in realtà virtuale

Si tratta del primo esperimento di teatro interamente in realtà virtuale, al contempo una pièce teatrale e un film. Originato dallo spettacolo di cui Germano era attore unico e regista, scritto a quattro mani con Chiara Lagani, questo ‘VR movie’ scaturisce dalla collaborazione con Omar Rashid (co-regista del film) ed il progetto multimediale Gold.

«Qual è l’allarme? – domanda Monica Massone - Questo nostro tempo, il diffondersi del pensiero assolutista fomentato da un’informazione deformata di cui la nostra società è vittima. Le nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, se da un lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico. È in questo contesto che Elio Germano utilizza e allo stesso tempo critica la modernità del linguaggio che ha scelto. La tecnologia più avanzata offre dunque uno spettacolo disturbante, pensato per scuotere e risvegliare le coscienze».

«Uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico – ha spiegato Germano - Cosa stiamo vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo di fronte? Dove ci sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti imprevedibili - e prosegue aggiungendo -, per la prima volta il teatro si fa virtuale: indossato il visore e le cuffie, verrete catapultati in quella sala e sarà come essere lì».

Prenotazione obbligatoria al 348 4024894 o a quizzyteatro@gmail.com.