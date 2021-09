Maioli: «Con i Grigi condividiamo gli stessi valori. Noi vicini ai giovani»

ALESSANDRIA - È notizia dei giorni scorsi l’accordo di sponsorizzazione che coinvolge l’Alessandria Calcio e i supermercati Gulliver: un’intesa importante, che riguarda l’intero vivaio grigio, in quanto il logo della nota catena di supermercati sarà presente sulle maglie di tutte le formazioni del settore giovanile, dalla Scuola Calcio fino alla Primavera2. Con Gilberto Maioli, direttore commerciale del Gruppo Gulliver, andiamo a scoprire quali sono le ragioni che hanno portato a concretizzare una collaborazione così importante.

Dottor Maioli, come nasce l’idea di questo accordo?

La nostra è una realtà ben radicata sul territorio. Abbiamo 93 punti vendita dislocati su quattro regioni, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, e siamo presenti anche nella città di Alessandria. La nostra intenzione è quella di avvicinarci ulteriormente al mondo dei giovani e di conseguenza anche alle famiglie, allo scopo di diventare un punto di riferimento sempre più solido.

È la vostra prima esperienza in ambito sportivo?

No, nelle due stagioni precedenti abbiamo sponsorizzato l’Entella, società professionistica di Chiavari, ma in quel caso l’accordo era esteso anche alla prima squadra. È notizia di queste ore una nuova intesa, limitata al solo vivaio del sodalizio ligure. Anche perché, lo ribadisco, il bacino d’utenza che garantisce il mondo dei giovani per noi assume sempre più importanza.

Una realtà forte sul territorio, dunque, a sostegno della squadra di calcio più importante presente nella nostra provincia. Che tipo di riscontri avete avuto?

Ottimi, fin dai primi contatti. Con il presidente dell’Alessandria, Luca Di Masi, e con il responsabile marketing, Luca Borio, si è creata immediatamente identità di vedute. Anche per questo motivo consideriamo l’intesa raggiunta estremamente soddisfacente. Noi e l’Alessandria Calcio condividiamo gli stessi valori.

Il vostro interesse è circoscritto al mondo del calcio oppure avete progetti che coinvolgono anche altri sport?

Assolutamente sì, per il momento non posso ancora fornire dettagli ulteriori, ma guardiamo con interesse anche ad altre discipline sportive. In provincia di Alessandria abbiamo trovato una realtà dinamica, che ben si coniuga con la nostra filosofia.

Alla base del vostro interesse legato al mondo giovanile, esiste anche una valutazione più ‘allargata’? L’idea, in prospettiva, potrebbe essere quella di creare una vera e propria cultura?

Senza dubbio, la nostra politica è incentrata su tutta una serie di valori etici che comprendono per esempio il concetto di mangiare sano, ma anche il fatto di puntare con decisione sulla qualità e sul cibo fresco. La nostra intenzione è quella di trasferire ai più giovani queste stesse considerazioni, con l’obiettivo di creare una relazione stabile tra fare sport e alimentarsi nella maniera più corretta.