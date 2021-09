Quartiere Cristo in festa: domenica i primi eventi

ALESSANDRIA - L’edizione 2021 della Festa del Cristo, che quest’anno porta lo slogan “Un Quartiere, La Sua Gente, La Storia e il Commercio”, avrà inizio domenica 3 ottobre con “Via Maggioli in Festa”: dalle 8 alle 18 bancarelle di Gian Eventi, negozi aperti con stand gastronomici, sfilata di moda “Donna e Bambini” a cura di Rp Event. Ma anche stand di arti marziali, dolciumi, prodotti agricoli, mestieri antichi e hobbisti e tanta musica grazie al contributo dei “Mambo”.

La manifestazione sarà caratterizzata da un’intera settimana di eventi con proposte ogni sera. Lunedì 4 presso il Centro Incontro Cristo in Via San Giovanni Evangelista omaggio ad Al Rangone: il noto cantante racconterà il 'suo' quartiere. Conduce Massimo Brusasco, a partire dalle 21. Mercoledì 6, sempre alle 21, al salone della Soms in Corso Acqui ci sarà lo spettacolo teatrale “I Due di Quinta”; giovedì 7 alla Don Bosco la compagnia teatrale l’Appendice si esibirà con il “Natale Al Peperoncino”, mentre venerdì 8 “La Compagnia Teatrale Fubinese” presenterà “Facciamo Finta che…”.

Il culmine della Festa del Cristo sarà il weekend del 9 e il 10 ottobre: sabato alla Soms dalle 15 sarà presente la clinica mobile per visite mediche di prevenzione delle malattie oculistiche; nella nuova Piazza Campora - rilanciata negli ultimi mesi con il mercatino dell’antiquariato - ci sarà dalle 17.30 un concerto di Matteo e Paolo Tarantino con l’Orchestra. Disponibilità di posti a sedere. I negozi rimarranno aperti e sarà organizzata anche una cena in piazza. Domenica stand espositori e negozi aperti, da via Carlo Alberto, proseguendo per Corso Acqui, Piazza Ceriana, Piazza Zanzi, Piazzale Unes fino ad arrivare all’altezza del Lidl. Sarà un’edizione della Festa del Cristo senza precedenti, piena di eventi e spettacoli ovunque, un modo per rilanciare il Commercio locale e valorizzare il Quartiere.