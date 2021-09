Sempre più famiglie in difficoltà con bollette e affitti

Per evitare lo sfrato o il taglio delle utenze ad alessandrini in difficoltà, sempre più spesso interviene la Caritas che - grazie ai contributi ricevuti da Cissaca, Caritas Italiana, Alegas e Fondazione CrAL - riesce ad aiutare tante famiglie in difficoltà, "situazioni che continuano a verificarsi con frequenza, stante la perdurante crisi economica e lavorativa", conferma Fabio Bruni.

Per vagliare le richieste di aiuto economico che arrivano dai servizi sociali e dalla stessa Diocesi di Alessandria, è stato creato un 'tavolo tecnico' composto anche dall'Asl e dalla Comunità San Benedetto al Porto.

I numeri della crisi

A poco più di un anno dalla sua costituzione gli enti aderenti al Tavolo hanno eseguito, a favore di nuclei familiari in condizione di povertà, 938 interventi, sostenuti da contributi per un totale di 157 mila euro.

“Gli interventi realizzati hanno riguardato in larga parte il pagamento di bollette dell'energia elettrica, insieme ad affitti, spese condominiali e altre utenze. Si è trattato di interventi che hanno consentito a molte famiglie di non subire il distacco delle utenze o l'avvio delle procedure di sfratto".