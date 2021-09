Oggi, 30 settembre, è la Giornata internazionale della traduzione

Ricorre oggi, la Giornata internazionale della traduzione. Istituita dalla FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) a partire dal 1953, si celebra ogni anno il 30 settembre in corrispondenza della festa di san Girolamo, traduttore della Bibbia e considerato il santo patrono dei traduttori.

San Girolamo era un sacerdote dell'Italia nord-orientale, noto soprattutto per il suo sforzo di tradurre la maggior parte della Bibbia in latino dai manoscritti greci del Nuovo Testamento. Ha anche tradotto parti del Vangelo ebraico in greco. Era di origine illirica e la sua lingua madre era il dialetto illirico. Ha imparato il latino a scuola ed era fluente in greco ed ebraico, che ha appreso dai suoi studi e viaggi. Girolamo morì nei pressi di Betlemme il 30 settembre 420.

Ogni anno, dal 2005, le Nazioni Unite invitano tutto il proprio personale, il personale delle missioni permanenti accreditate e gli studenti di selezionate università partner a partecipare al St. Jerome Translation Contest delle Nazioni Unite , un concorso che premia le migliori traduzioni in arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo e tedesco, e mira a celebrare il multilinguismo, evidenziando l'importante ruolo dei traduttori e di altri professionisti linguistici nella diplomazia multilaterale.