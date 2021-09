Concorso su Dante per gli studenti dell'Upo

Firmata a Palatium Vetus la convenzione per dare il via al concorso 'Per Dante 2021' per gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. L'iniziativa è promossa da Fondazione Cra, Dipartimento di Studi Umanistici e Società Alessandrina di Italianistica. Il concorso nel video viene presentato da Gian Luigi Ferraris, presidente della Società Alessandrina di Italianistica.