Amministrative: ecco i candidati e le liste nei cinque paesi

ACQUI TERME - Tutto pronto nell’Acquese per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Si voterà a Ponti, Merana, Terzo, Castelnuovo Bormida e Morbello. Paesi pacificamente riuniti attorno ad una lista, minacciati comunque dal raggiungimento del quorum elettorale, ed altri più combattuti nonostante l’esiguo numero di elettori.

I candidati sindaci e le liste





Nel Comune di Ponti, lista unica, ‘Insieme per Ponti’ del candidato sindaco Antonella Giuseppina Poggio. I candidati consiglieri sono Lorena Abrile, Daniele Adorno, Giuseppe Adorno, Andrea Giovanni Calvi, Valentina Gallo, Elena Laiolo, Piergiuseppe Pepe, Teresa Romano, Nicola Salvato, Fabio Satragno.

A Merana, invece, nonostante i poco più di cento elettori, ci saranno due liste in lizza: ‘Risorgimento rurale’ dell’aspirante sindaco Angelo Gallo, per l’occasione affiancato da Alexander Jack, Fabio Bracco, Jessica Gallo, Maria Piera Gheltrito, Gianluca Mozzone, Domenico Rinaldi e Alberto Viazzo e ‘Insieme per Merana’ del sindaco uscente Claudio Francesco Isola sostenuto da Giorgio Becchi, Massimo Bianchi, Claudio Capra, Giuseppina Conforti, Carlo Gallo, Roberto Milani, Domenico Mozzone, Domenico Pera, Sem Sicco.

Battaglia anche a Terzo. Contro la lista ‘Accusani sindaco’ di Maurizio Accusani e la squadra composta da Vittorio Giovanni Grillo, Giuseppe Balossino, Giulia Bosio, Laura Ceresito, Massimo Giuliano, Chiara Marchisio, Silvano Marenco, Sergio Pallavicini, Giovanni Tibarsi e Riccardo Zariati ci sarà ‘#per Terzo’ del candidato Maurizio Solferini e Daniela Acton, Eliana Bianca Barabino, Federica Borgatta, Claudia Carozzo, Roberta Garbarino, Massimo Ghignone, Maurizio Vincenzo Maria Pierro e Simone Paolo Poggio.

A Castelnuovo Bormida unica lista in continuità col precedente mandato. Con ‘Progredire insieme’ si ripresenta Giovanni Roggero con i consiglieri Valentina Bettini, Paolo Gaspare Boido, Mauro Cunietti, Massimo Donninelli, Fabrizio Riccardo Facci, Chiara Ferrali, Stefania Gabutti e Dino Rossin.

Stessa cosa per Morbello. Si preannuncia un altro mandato per Alessandro Vacca che, con ‘Impegno e collaborazione’ presenta i suoi aspiranti consiglieri:Alessandra Grana, Carlotta Laiolo, Loredana Guala, Arianna Bormida, Roberto Galliano, Fausto Stella, Vincenzo Parolisi, Christian Alessio Pesce, Davide Parodi, Guido Tortarolo.