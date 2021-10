Da lunedì nuovi limiti (al ribasso) sulla Provinciale 30

ALESSANDRIA - Gli automobilisti che sono soliti percorrere la Sp 30 che collega Alessandria ad Acqui Terme già da tempo avevano notato diversi cartelli stradali coperti da teli neri. Le ipotesi su possibili modifiche ai limiti di velocità nelle ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti e ora, in effetti, è arrivata la conferma ufficiale: da lunedì 4 in diversi tratti della Provinciale 30 i limiti scenderanno dai 90 ai 70 o 50 Km/h. Una decisione dovuta alle precarie condizioni del manto stradale. Lo scopo dell'ulteriore stretta ai limiti consentiti, ha spiegato Anas, è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Facile immaginare, però, come il provvedimento non mancherà di sollevare critiche e malumori proprio tra quei cittadini che ogni giorno utilizzano il tratto di strada che collega il capoluogo alla città termale per recarsi al lavoro.