ARQUATA SCRIVIA — Ultimi appuntamenti in vista delle elezioni comunali che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre ad Arquata Scrivia. Prima che cada il "silenzio elettorale" previsto per legge a partire dalla mezzanotte, oggi sono in programma i due comizi conclusivi della lista di Federico Bràini (Noi per Arquata) che a partire dalle 18.30 sarà alla Soms, e di Alberto Basso (ViviAmo Arquata), che dalle 19.00 in poi sarà nella vicina piazza Bertelli. La sfida delle urne vede come terzo candidato Enzo Guerra (Amici di Arquata).

Alberto Basso, sindaco uscente, è alla guida di una coalizione di centrodestra che vede molte conferme dell’attuale coalizione di governo. Federico Braini al contrario presenta una lista che guarda verso il centrosinistra, composta da tanti volti nuovi. Enzo Guerra nel 2006 era in squadra con il centrodestra: ora torna in pista con una lista civica ma non è escluso che riesca a portar via qualche voto all’ex collega Basso.

Come si vota

Le tre liste sono formate da 12 aspiranti consiglieri ciascuna, più il sindaco. I cittadini avranno la possibilità di esercitare la doppia preferenza di genere, esprimendo fino a due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Gli elettori, infatti, oltre a votare per un candidato sindaco possono anche indicare due candidati ai seggi del consiglio a patto che siano appartenenti alla stessa lista e di genere diverso. Gli elettori hanno la facoltà di votare per due candidati della stessa lista scrivendone i nominativi nello spazio affianco al simbolo che intendono barrare. Il meccanismo della doppia preferenza, essendo pensato per promuovere la rappresentanza delle donne in politica, richiede che i due voti siano accordati a un uomo e una donna. In caso contrario, infatti, la seconda preferenza espressa sarà annullata.

Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15.

ViviAmo Arquata

Alberto Basso (38 anni, candidato sindaco), Micaela Benvenuto (48 anni), Nicoletta Cucinella (58), Dario Debenedetti (52), Francesca De Franchi (48), Luca Di Modugno (24), Stefano Lasagna (19), Emanuela Parodi (52), Federica Pittaluga (49), Roberto Prando (59), Daniele Sartoris (22), Paolo Spineto (55), Raffaele Tulipano (55). L’età media è di 44 anni e mezzo.

Amici di Arquata

Enzo Guerra (51 anni, candidato sindaco), Simona Bergaglio (48 anni), Rita Bisio (54), Francesca Bruzzo (46), Andrea Fossati (43), Vittorio Gifra (56), Daniela Imelio (51), Mirco Lugano (55), Maria Nadia Mandili (68), Silvano Merlo (55), Angelo Murano (62), Paola Semino (54), Edoardo Maria Santoro (25). L’età media è di 51 anni e mezzo.

Noi per Arquata

Federico Braini (43 anni, candidato sindaco), Federico Bonaventura (32 anni), Chiara Canale (43), Edoardo Dellepiane (34), Silvana De Martino (62), Lorenza Freggiaro (23), Sebastiàn Enrique Mombello (42), Laura Patri (53), Sergio Pordenon (48), Loredana Ranaldo (39), Grazia Ravera (62), Roberto Scifò (28), Pierantonio “Nino” Zanghì (64). L’età media è di 42 anni e mezzo.