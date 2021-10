Maxioperazione antidroga: 12 arresti per lo spaccio in provincia

ALESSANDRIA - Dodici persone arrestate per detenzione e spaccio di droga. Questo il bilancio dell'operazione dei Carabinieri di Tortona 'Taxi Drive', che si sta presentando pubblicamente proprio in questi minuti in una conferenza stampa.

Tutto è iniziato da un sinistro stradale del 21 gennaio 2020 a Sale, quando un 27enne marocchino era deceduto sul colpo. Nel veicolo sono stati rinvenuti cocaina, eroina e 767 euro in contanti. Dall'auto dopo l'impatto i carabinieri avevano accertato che era fuggita una persona, successivamente identificata e collegata a operazioni di traffico di droga come il conducente morto nel sinistro.

Le successive indagini del Nor di Tortona e dei carabinieri di Sale hanno svelato una fiorente attività criminale tra i boschi di Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti e Casei Gerola. Protagonisti un gruppo di marocchini domiciliati nel milanese e alcuni italiani delle province di Alessandria e Pavia.

Ad agosto e luglio 2020 sono stati arrestati in flagranza di reato una 33enne trovata con 11.23 grammi di cocaina e 36.45 di eroina, due 32enni (uno marocchino) trovati con 47.65 grammi di hashish e 33.77 di marijuana e oltre 4000 euro in contanti, un 23enne marocchino trovato con 3.26 grammi di eroina e oltre 5000 euro cash, un 20enne marocchino, un 41enne e una 43enne trovati con 60 grammi di cocaina, 270 di hashish e 1200 euro.

Le successive indagini hanno permesso di accertare oltre 220 operazioni di cessione di droga posti in essere da cinque soggetti arrestati nei giorni scorsi su disposizione del gip di Alessandria Stefano Tacchino: quattro marocchini, tre uomini di 30, 27 e 24 anni e una donna di 28, e un italiano di 34. I cinque sono ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di eroina, cocaina, hashish e marijuana.

I cinque sono stati rintracciati a Peschiera Borromeo, Brescia, Milano e Volpedo. Quattro sono in carcere, la donna è invece sottoposta al braccialetto elettronico.