"Non molliamo mai", la parola d'ordine dell'Alessandria

ALESSANDRIA - "Non molliamo mai": nel titolo c'è il dna di una matricola, l'Alessandria, che sa che è l'unico atteggiamento possibile. E' il claim della squadra e della società quello che domina sulla copertina dell'ultimo numero, il terzo della stagione, de "L'Orso in casa", organo ufficiale curato dall'ufficio stampa, in edicola oggi con Il Piccolo e domani distribuito allo stadio.



Riflettori sul Cosenza, "squadra rivelazione", in B ufficialmente da 3 agosto, con tre vittorie e un pareggio in sei turni, e del suo allenatore, Marco Zaffaroni. Ci sono i numeri del campionato, le prove di fuga di Pisa e Brescia, il programma prima della seconda sosta.

L'approfondimento di Museo Grigio è dedicato alla 'Giornata del Quadrilatero", che sarà domani, 2 ottobre, celebrata anche dall'Alessandria con la patch sulla maglia (lo faranno pure Pro Vercelli, Novara e Casale), che riaccende il legame con una pagina straordinaria del calcio italiano, la provincia culla di campioni, prodotti di scuole calcistiche che appartengono alla storia di qualità e passione del football.

Il giocatore 'ai raggi X' è Simone Benedetti, la maglia grigia 'ereditata' da papà Silvano.

Un ampio servizio è dedicato ai Grigi davanti alle telecamere, quelle di Sky, e nei monitor del Var, un 'dietro le quinte' che aiuta a scoprire anche come è cambiato il Moccagatta per la B.

Un servizio racconta il primo sponsor del settore giovanile, Gulliver, "Un gigante della qualità" accanto ai più piccoli che iniziano la loro strada nel calcio con una divisa importante. In dettaglio il cammino dell'Under 17 di Fabio Rebuffi, attualmente al secondo posto.

Si parla anche di Alessandria nel sociale: il sostegno alla campagna Admo per la donazione del midollo e la scelta 'green' di Y3K, main sponsor, anche sul nuovo furgone con cui il materiale della squadra viaggia in tutta Italia

Leggi qui l'ultimo numero dell'house organ

L'orso in casa