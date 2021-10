Questa sera la torre civica si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno

CASALE - Questa sera la Torre Civica di Casale si illuminerà di rosa, aderendo così alla campagna di sensibilizzazione promossa da Anci e Airc per la prevenzione del tumore al seno.

«Il tumore al seno – si legge nelle note della campagna nazionale Nastro Rosa 2021 - colpisce circa 55mila donne ogni anno: l'obiettivo di Airc è arrivare a curarle tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando fino all'87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo Airc, in occasione del Nastro Rosa, invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. Un traguardo fondamentale rispetto al quale Anci vuole dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale».

L’illuminazione della torre rientra quindi nell’evento riconosciuto in tutto il mondo e associato alla campagna internazionale Breast Cancer Awareness Month, e si unisce a molti altri monumenti italiani: dal Duomo di Milano, all'Arco di Tito a Roma a Ponte Vecchio a Firenze, alle sedi dei municipi di moltissimi comuni.

«Il Comune ormai da molti anni aderisce alla campagna del Nastro Rosa – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra – L’augurio è che chi stasera alzerà lo sguardo alla Torre Civica possa soffermarsi anche solo un istante e decida di aiutare la ricerca». Il monumento di via Saffi sarà illuminato grazie alla collaborazione e disponibilità di Amc.