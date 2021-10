Raccolti 1800 euro all'aperitivo benefico per Santa Caterina

CASALE – Martedì 28 si è svolto l’aperitivo benefico di raccolta fondi promosso dal Lions Club Casale dei Marchesi di Monferrato in favore del restauro della chiesa casalese di Santa Caterina. L’iniziativa è stata apprezzata e a dirlo sono i numeri: i presenti erano ottanta e la cifra raccolta è stata pari a 1800 euro, tutti devoluti all’Associazione Santa Caterina Onlus per destinarli alle urgenti necessità di restauro.

A prendere la parola nella location del Castello del è stato il presidente del club lionistico Antonello Berni: «I Lions Marchesi hanno deciso di sostenere l’importante compito della Onlus di via Trevigi, che si è presa l’onere di completare il restauro di un monumento che simboleggia Casale e il Monferrato. La conservazione del patrimonio artistico è termometro della sensibilità nei confronti di predecessori che ci hanno consegnato opere d’arte mirabili. Abbiamo il dovere di tramandarle integre alle generazioni future».

Subito dopo gli interventi del past president Gian Marco Savio, il quale ha voluto sottolineare la bellezza di ogni particolare dell’intero complesso, e di Marina Buzzi Pogliano, presidente della Onlus: «Una preziosa occasione per festeggiare i lavori da poco conclusi su lanterna, cupole, tamburo e tetti, per inaugurare il nuovo cantiere sulla facciata e per presentare alla città il programma e le esigenze per il prossimo lotto di lavori sugli affreschi della cupola». A chiudere l’incontro i saluti del sindaco Federico Riboldi e del suo vice Emanuele Capra (con loro anche l’assessore alla cultura Gigliola Fracchia).