Settimana nera per la A7

TORTONA - Lavori in corso sulla rete autostradale, in particolar modo sulla A7 Genova-Milano: la società Autostrade ha comunicato una serie di chiusure parziali della carreggiata così da poter avvisare in anticipo eventuali viaggiatori.

Nel dettaglio per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle ore 22:00 di mercoledì 6 Ottobre alle ore 06:00 di venerdì 8 Ottobre 2021, esclusivamente in pari orario notturno per due notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Serravalle Scrivia (Km 84+496), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Bettole Ovest compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Serravalle Scrivia (Km 84+496) e in A26 a Novi Ligure;

- Dalle ore 22:00 di venerdì 8 Ottobre alle ore 06:00 di sabato 9 Ottobre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’Interconnessione A7-A26 Genova-Prà (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Serravalle e Area di Servizio Bettole Est (Km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Tortona (km 63+647).

Inoltre, per lavori di ispezione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

- Dalle ore 22:00 di lunedì 4 Ottobre alle ore 06:00 di mercoledì 6 Ottobre 2021, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Tortona (Km 63+647) e Castelnuovo Scrivia (Km 54+384). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Tortona (Km 63+647) per la medesima carreggiata nord, saranno altresì fruibili gli ingressi da A21 PC-TO e l’Area di Servizio Castelnuovo Est (Km 60+710). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+355).

"Disavventura" in autostrada per il ct Mancini Bloccato tra A26 e A7, inveisce contro i gestori della rete autostradale

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.