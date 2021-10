Alessandria - Cosenza: la sfida

ALESSANDRIA - Assenza dell'ultima ora per l'Alessandria, è Ba , uno degli ex, neppure convocato (come da elenco comunicato nella tarda mattinata).

Coppia obbligata a centrocampo, con Casarini e Palazzi. In attacco torna Marconi titolare, e Corazza va in panchina, insieme ad Arrighini, perché Longo schiera dall'inizio ancora Palombi. A sinistra la conferma di Lunetta. Chiarello preferito a Milanese (e a Orlando). Mantovani a disposizione, ma per subentrare.

Nel Cosenza è Millico a vincere il ballottaggio con Caso e a far coppia in attacco con Gori. In difesa è Pirrello a sostituire Vaisanen, indisponibile.

ALESSANDRIA - COSENZA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - LIVE

Primo tempo

Una grande parata di Pisseri, che è una certezza, un anticipo alto, sulla linea di Rigione, un paio di giocate di Palazzi, ma occasioni poche. Il Cosenza perde Millico dopo 37' (dentro Caso) e, in più di una occasione gli ospiti hanno superiorità in mezzo al campo. La ricerca dell'ampiezza, che Longo chiede, non è scontata: i Grigi ci provano, ma senza alzare la pericolosità.

45' Due minuti di recupero

43' Super Pisseri toglie dall'angolino alto la conclusione di Boultam. Sugli sviluppi. Gori no0n arriva sull cross di Caso

40' Giallo anche per Casarini

34' Ancora Palazzi protagonista, quasi sulla linea di fondo mette una gran palla sul secondo palo e Rigione si salva

28' Gran palla di Palazzi per Chiarello, Pirrello in angolo

27' Gori si libera per andare al tiro, alto

23' Nella curva sud lo striscione dei tifosi cosentini, "Enzino nel cuore" per Enzino Spinello

22' Primo angolo per l'Alessandria

16' Break dell'Alessandria, ma la conclusione di Marconi, ai 25 metri, è alta

15' Vigorito in due tempi sul tito cross di Mustacchio da destra

9' Millico accelera e salta Prestia, il suo diagonale è contro9llato da Pisseri prima che ci arrivi Gori

5' Parodi anticipa in area Gori, che commetta fallo (e poi va scusarsi con il difensore alessandrino)

3' E' subito giallo per Lunetta per un intervento evitabile a centrocampo

1' Calcio d'inizio per l'Alessandria

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Palazzi, Lunetta; Chiarello, Marconi, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Arrighini, Benedetti, Beghetto, Corazza, Orlando, Pierozzi, Mantovani, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Boultham, Corsi; Gori, Millico (37'pt Caso). A disp.: Saracco, Matosevic, Kristofferson, Venturi, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Florenzi, Sueva, Eyango. All.: Zaffaroni

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Liberti di Pisa e Laudato di Taranto, quarto ufficiale Madonia di Palermo. Var Manganiello di Pinerolo, assistente Var Prenna di Molfetta

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2500 circa (1409 paganti, 936 abbonati) Ammoniti: Lunetta, Casarini per gioco falloso. Angoli: 2-1 per l'Alessandria Recupero: pt 2', st L'Alessandria ha sulla maglia la patch del Quadrilatero. Premio a Prestia per le 100 presenze in maglia grigia