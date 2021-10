Domani mattina all'imbarcadero c'è la gara dei barcè

CASALE - Donne e uomini, singolarmente e a coppie, maggiorenni e minorenni. Domani mattina all'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci di Casale si sfideranno gli appassionati di barcè nella tradizionale gara organizzata dagli Amici del Po.

L'evento, a partecipazione gratuita, doveva svolgersi la domenica precedente ma le incerte previsioni meteo hanno fatto propendere gli organizzatori per il rinvio. La gara dei barcè è la più longeva delle manifestazioni a cura dei volontari amanti del fiume e rappresenta un esempio concreto di legame con una tradizione, quella della vogata con il remo dalla punta di ferro, tipica della zona, dove i fondali in tanti passaggi sono molto bassi e, anzichè remare, conviene spingere appoggiando lo strumento sul fondale.

Iscrizioni aperte domani dalle 9 alle 9.50. Alle 10 via alle discese cronometrate. Gli organizzatori forniscono ai partecipanti tutto il necessario, dal barcè ai remi.

Al termine dell’evento, presso la sede degli Amici del Po in viale Morozzo san Michele (a 5 minuti a piedi dall’imbarcadero) si terrà un pranzo conviviale con un contributo di 25 euro (10 per i bambini). Obbligatoria la prenotazione via Whatsapp allo 349 8393726.