Una "Caccia ai tesori arancioni" tra i vicoli di Trisobbio

TRISOBBIO - I trenta posti disponibili sono stati esauriti in pochi giorni. D’altronde Trisobbio ha sempre esercitato un certo fascino sui visitatori con le sue attrazioni. Saranno tutte in mostra nella giornata di domani, domenica 3 ottobre, tra le ore 13.00 e le 18.00 quando il paese celebrerà la prima caccia al tesoro organizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano dopo il conseguimento della bandiera arancione. Un riconoscimento che ha rappresentato il coronamento di tanti sforzi portati avanti da anni.

Dal punto di partenza inizierà un viaggio alla ricerca delle varie tappe, tra vicoli e piazze storiche, botteghe e negozi che custodiscono tesori e tradizioni, monumenti affascinanti e scorci suggestivi. Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà la caccia riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso.

Accoglienza e prodotti del territorio

Angoli nascosti del centro storico rimesso a nuovo, il suggestivo belvedere. Si svilupperà in quest’area il gioco (denominato "Caccia ai tesori arancioni", ndr), un modo diverso per aprirsi a chi arriva da fuori. «Da tanti anni il paese ha portato avanti una politica di accoglienza - spiega il sindaco Marco Comaschi -. I frutti sono anche in questo riconoscimento che ci rende felici».

Il gioco è aperto a squadre composte al massimo da sei partecipanti. La giornata potrà essere raccontata anche sui social attraverso tre hashtag ufficiali: #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni. In premio prodotti del territorio.