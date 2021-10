Di Gennaro: Io nella storia? Conta non aver subito gol"

ALESSANDRIA - Un avvio in salita, il rosso contestato a Lecce, l'errore che, a Perugia, apre la strada a Manuel De Luca. Serviva un gol, pesantissimo, contro il Cosenza, per cambiare la strada in B di Matteo Di Gennaro, per spazzare via i timori e la fatica, per sentirsi protagonista nella mission dell'Alessandria: tenersi stretta la B.

Un gol per la storia, Matteo: ti sei reso conto del peso?

Certo che sento l'importanza di questa rete. Mi riscatta da alcune prestazioni non all'altezza nelle prime giornate. Ma, soprattutto, perché ci permette di conquistare una vittoria che avevamo sfiorato e avremmo meritato anche prima. Dirò di più: ancora più importante del mio gol è non averne subiti. E' la prima volta, anche questo è un segnale che vale molto.

Però il successo inseguito conta tanto per il gruppo?

Conta tantissimo, ci permette di andare alla sosta con fiducia e lavorare meglio in queste due settimane. Più sereni, più convinti.

La rete inviolata è la priorità per un difensore?

Per tutta la squadra, non solo per la difesa. Nelle prime sei giornate abbiamo ricevuto attacchi e critiche per i gol subiti. Giustamente, perché i 16 gol sono stati spesso figli di errori evitabili. Per un gruppo, invece, è importante sapere di avere solidità dietro, garantita da tutti, indipendetemente dal ruolo. Questo si è percepito contro il Cosenza e credo che sia una delle conquiste che più valgono per il futuro.

In B spesso conta essere meno belli, ma solidi e concreti. Contro il Cosenza la conferma?

Esattamente questo. L'Alessandria ha giocato un po' meno a calcio rispetto ad altre partite, ma è stata tosta, giocate giuste. E il risultato, che consegna tre punti, la convinzione e la serenità .

Come ci si sente a essere difensore goleador?

Io vado in area spesso, specie sulle palle inattive. E ci credo sempre: la palla è caduta lì, in mezzo all'area, dopo un contrasto aereo di Marconi che è diventato una sponda. Io mi sono trovato lì al momento giusto e al posto giusto. Credetemi, più semplici di quello che sembra.

Il pari a Perugia e la vittoria sul Cosenza: è l'inizio vero del campionato dell'Alessandria?

Il campionato nostro è iniziato dal primo giorno di ritiro, perché la squadra ha sempre lavorato bene, con discreta serenità. Gli errori ci hanno portato ad avere, dopo cinque turni, ancora 0 punti e, soprattutto, a ricevere dal campo molto meno di quello che meritavamo. Finalmente ci siamo sbloccati, abbiamo eliminato gli sbagli, abbiamo capito la categoria, che non perdona niente. Questi 4 punti, e queste due ultime gare, ci devono dare la consapevolezza che in B noi Grigi possiamo stare alla grande. Questo è un punto di partenza, senza dimenticare quello che abbiamo vissuto nei primi cinque turni. Dobbiamo avere ben chiaro che al minimo calo di tensioni si rischia di essere colpiti.

L'esempio da tenere bene in mente è proprio la partita con il Cosenza, il vantaggio conquistato e difeso

Siamo stati concreti: bravi ad andare in vantaggio e poi a difenderlo, tutti insieme, compatti, senza subire. Questo è l'atteggiamento che serve per portare a casa il risultato