Alessandria, domani chiuse tutte le scuole

ALESSANDRIA - L’Arpa Piemonte ha diramato oggi il bollettino di allerta meteoidrologica che prevede per il territorio del Comune di Alessandria un livello di allerta rossa idrogeologica e un livello di allerta arancione idraulica che si estenderà fino alle ore 24 di domani, martedì 5 ottobre 2021.

Ritenuto necessario dover provvedere a titolo precauzionale alla chiusura delle scuole per ragioni legate alla pubblica incolumità e per garantire la fluidità e continuità dell’accesso ai mezzi di servizio, è stata emanata una ordinanza sindacale che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprensive dei nidi d’infanzia e delle Università, del territorio comunale per martedì 5 ottobre.

LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO