Arquata Scrivia non cambia: Alberto Basso confermato sindaco

ARQUATA SCRIVIA — Gli arquatesi non cambiano: il sindaco uscente Alberto Basso è stato infatti riconfermato alla guida del Comune con la sua lista ViviAmo Arquata. Per lui più del 50 per cento dei consensi (lo spoglio èancora in corso). Per il centrodestra alla guida di Arquata Scrivia dal 2006 si tratta quindi del quarto successo consecutivo alle elezioni comunali (i primi due erano stati ottenuti da Paolo Spineto).

Federico Braini, il candidato della lista di centrosinistra Noi per Arquata, si è fermato al secondo posto. Per il centrosinistra che aveva governato a lungo Arquata la rivincita dovrà ancora attendere.

Enzo Guerra, un ex del centrodestra che puntava a sparigliare i giochi con la sua lista civica Amici di Arquata, non è riuscito a impensierire Basso.

Elezioni comunali: ad Arquata Scrivia gli ultimi comizi, poi il voto Oggi le manifestazioni conclusive della campagna elettorale. Tre i candidati: Alberto Basso, Enzo Guerra e Federico Braini

L'affluenza è stata pari al 61,3 per cento. Nel 2016 era stata del 69 per cento.

Nel 2016, Alberto Basso aveva vinto con il 47,8 per cento (1.711 voti) contro Fabrizio Dellepiane (32,7 per cento, 1.173 voti) e Diego Sabbi (19,5 per cento, 697 voti).