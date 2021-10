Borgo allagato, Stura sul livello di Brizzolesi

OVADA - Un fiume d'acqua tra il ponte sull'Orba, l'ingresso sulla Provinciale Ovada - Alessandria e il Borgo. L'area di Brizzolesi, oltre lo Stura e prima di via Novi completamente allagata. Alcune persone colti in palestra nell'area accanto allo Stura evacuate. Una situazione che è peggiorata in pochissimi minuti tanto da far temere il peggio. Particolarmente colpita l'area di Vezzani, l'impresa costruita accanto all'Orba nella parte più bassa del Borgo.

In estrema sintesi è il quadro della città poco dopo le 17.00. Allagata anche l'area dello Story Park dov'è situato il centro vaccinale. Problemi anche in corso Italia e in via Molare.

Orba esondato anche nel territorio di Silvano d'Orba. Evacuate alcune famiglie.

Peggioramento delle condizioni metereologiche tra Liguria e Basso Piemonte atteso nella serata di oggi. Non transitano i treni sull'Acqui - Genova, attualmente circolazione bloccata in considerazione dell'allagamento formatosi nel tratto del territorio di Rossiglione. Sul comune della Valle Stura sono piovuti 773 millimetri d'acqua dalla mezzanotte. "Una situazione critica - ha ribadito pochi minuti fa il sindaco, Katia Piccardo - Non ci si metta in viaggio se non strettamente necessario".

Nel frattempo dalla Regione Liguria confermano che sono in corso le operazioni la riapertura dell’autostrada A26 Voltri-Gravellona tra Masone e Ovada dove verrà istituito uno scambio di carreggiata. L’autostrada in questo momento è ancora chiusa in direzione nord.

