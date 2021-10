Maltempo, chiusa la strada della Lomellina tra Novi e Gavi

NOVI LIGURE — A causa del maltempo che imperversa sul basso alessandrino è stata disposta la chiusura della strada provinciale 158, tra Novi Ligure e Gavi. La strada "della Lomellina" è chiusa all'altezza del bivio per Tassarolo, che quindi è raggiungibile.

Intanto l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha diramato un bollettino di allerta meteo per le prossime 36 ore. L'allerta è di livello arancione per le valli Borbera e Scrivia, mentre è di livello rosso per la val Lemme, la valle Orba e la valle Bormida.

