Oggi, 4 ottobre, è la Giornata mondiale degli animali

Ricorre oggi, la Giornata mondiale degli animali (World Animal Day). Celebrata il 4 ottobre di ogni anno, nel giorno della festa di Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali, questa giornata è volta all'azione per difendere i diritti e il benessere degli animali, al fine di migliorarne le condizioni in tutto il mondo.

Nonostante la prima edizione venne celebrata il 24 marzo 1925 al Palazzo dello Sport di Berlino, in Germania, l'evento fu spostato al 4 ottobre per la prima volta nel 1929. Inizialmente trovò un seguito solo in Germania, Austria, Svizzera e Cecoslovacchia. Infine, nel maggio 1931, in un congresso del Congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze, la proposta di rendere universale la Giornata mondiale degli animali il 4 ottobre fu accettata all'unanimità e adottata come risoluzione.

Questa ricorrenza viene celebrata in diversi modi, in ogni paese e indipendentemente dalla nazionalità, religione, fede o ideologia politica.

Nel corso della storia, i movimenti sociali (azioni di massa) come la Giornata mondiale degli animali, sono sempre stati un importante veicolo per la partecipazione della cittadinanza alla politica e la chiave nella lotta per la giustizia e le riforme sociali. La vita degli animali è profondamente influenzata dalle azioni di individui, imprese e nazioni. È quindi essenziale che, in quanto esseri senzienti, il loro legittimo status di destinatari della giustizia sociale sia stabilito e si traduca in un'efficace protezione degli animali.

Attraverso una maggiore consapevolezza e istruzione, è possibile contribuire allo sviluppo di una cultura compassionevole che alimenti la riforma legale e il progresso sociale per rendere questo pianeta un posto più equo per tutte le creature viventi.

