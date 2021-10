Oltreponte: 30 mila euro di contributo per riqualificare il quartiere

CASALE - È di 30 mila euro il contributo che il Comune di Casale ha recentemente ricevuto dalla Compagnia di San Paolo da investire per il quartiere Oltreponte, partecipando al bando ‘Prospettive urbane. Studi di fattibilità per la rigenerazione urbana’.

L’iniziativa prevedeva per gli Enti vincitori un contributo per le spese di affidamento di un incarico di consulenza esterna per l’elaborazione dello studio di fattibilità del programma di rigenerazione urbana presentato.

«Il nostro progetto di rigenerazione urbana - ha spiegato l’assessore Vito De Luca - ha puntato sull'attivazione di un circolo virtuoso, per il quale alla migliore qualità urbana corrisponda un migliore livello di vivibilità e di qualità delle relazioni sociali. L’obiettivo, quindi, è che i residenti di Oltreponte beneficino di un intervento a elevato impatto estetico e funzionale, innovativo nel concept e nella realizzazione».

Gli interventi previsti riguarderanno in primis la riqualificazione degli spazi abitativi di edilizia sociale, la progettazione di nuovi spazi urbani nel quartiere e un’attenzione particolare al green. In particolare c’è l’idea di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici, riqualificare lo spazio verde pubblico anche con la piantumazione di nuovi alberi nel quartiere, creare orti urbani, potenziare il servizio di Pedibus, installare panchine “smart” per la ricarica di eBike, dispositivi per la mobilità handicap e smartphone o installare una bacheca digitale o maxischermo a led.

Non è da escludere infine che l’iniziativa non possa fare da apri-fila per altri futuri interventi analoghi in altri contesti.