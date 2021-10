Giovedì appuntamento in centro con la robiola di Roccaverano

ACQUI TERME - Una golosa occasione per apprezzare (una volta di più) "sua maestà" la Robiola di Roccaverano nelle sue varie stagionature in abbinamento ad alcuni pregiati vini delle cantine La Torre, La Maragliana e Olivero. L'appuntamento con "Roccaverano in corso" è per giovedì 7 a partire dalle 18.30 tra corso Italia e corso Viganò ad Acqui Terme.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano dop e l’Associazione dei Comuni del Brachetto d’Acqui docg con l’adesione di Enoteca dueperdue, il Piccolo Bar, Santero Lounge Café e Clos Enoteca.